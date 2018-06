Collor confirma que vai concorrer ao governo O senador Fernando Collor (foto), do PTB afirmou ontem, pela primeira vez, que é pré-candidato ao governo de Alagoas nas eleições deste ano. Em entrevista a uma rádio local, ele disse ainda que gostaria de ter ao seu lado na chapa o deputado federal Joaquim Beltrão (PMDB). No entanto, reconheceu a dificuldade de tê-lo como seu vice, já que o PMDB deve apoiar a pré-candidatura de Ronaldo Lessa (PDT) ao governo do Estado. Para a corrida presidencial, o senador vai apoiar e trabalhar na campanha de Dilma Rousseff (PT).