Collor deve se lançar candidato ao governo

Um dos diretores da Organização Arnon de Mello - complexo de comunicação administrado pela família Collor - disse que o senador já teria até um vice: o deputado federal Joaquim Beltrão (PMDB/AL). De acordo com a mesma fonte, Collor teria em mãos o resultado de pesquisas de intenção de votos que lhe dariam uma liderança folgada na disputa pelo governo do Estado. A saída do deputado federal Benedito de Lira (PP/AL) do chamado "Chapão" - que reúne vários partidos em torno do nome do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT) - também estaria contribuindo para a pré-candidatura de Collor.