Colômbia confisca ilha do traficante Abadia A Colômbia disse na segunda-feira ter apreendido 400 milhões de dólares em bens, inclusive uma ilha no Caribe, de um chefe do tráfico preso neste mês no Brasil e que aguarda uma decisão sobre sua extradição para os EUA. Cerca de 322 propriedades, inclusive fazendas, prédios de apartamentos, um hotel, um ginásio e uma ilha no litoral de Cartagena, foram confiscados de Juan Carlos Ramírez Abadia, o "Chupeta", segundo as autoridades. Ramírez Abadia, que ganhou notoriedade na década de 1990 como líder do ainda poderoso cartel do Norte do Vale, sediado perto de Cali, usou cirurgias plásticas para mudar sua aparência e tentar passar despercebido. Apesar disso, foi preso em 7 de agosto num condomínio de luxo nos arredores de São Paulo. Dali, segundo as autoridades, ele supervisionava um bilionário negócio de venda de cocaína para Europa e Estados Unidos. Ramírez Abadia, 44 anos, já cumpriu pena por tráfico na Colômbia, mas ainda há várias acusações pendentes contra ele. Desde sua prisão, Ramírez Abadia deixa claro que espera ser extraditado para os EUA e que teme por sua vida caso volte à Colômbia. Neste ano, a polícia encontrou cerca de 90 milhões de dólares em dinheiro escondido em vários apartamentos de Cali (sudoeste da Colômbia). As autoridades suspeitam que o valor teria sido acumulado por Ramírez Abadia. (Por Hugh Bronstein)