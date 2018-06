Com -6,3°C, Urupema (SC) tem temperatura mais fria do ano

FLORIANÓPOLIS - A madrugada foi gelada em Santa Catarina. Apesar da proximidade com a primavera, 14 municípios registraram temperatura negativa. Em Urupema, na Serra, fez -6,3 ºC, a temperatura mais baixa do ano, segundo Epagri/Ciram. À tarde com o aparecimento do sol a temperatura subiu, fez -3 °C.

Urupema é considerada a cidade mais fria do Brasil. Segundo a prefeitura do município, as casas e os quintais amanheceram cobertos de branco, tamanha força da geada. No Morro das Torres, com cerca de 1.750 metros de altitude, as águas das cascatas congelaram antes de tocar o solo. Cidades próximas como Bom Jardim da Serra e São Joaquim, registraram -3,8°C.

O frio veio com uma massa polar argentina e deve ser substituída pela chuva, no início da próxima semana. Além da Serra, dez municípios do Oeste estavam abaixo de zero. As temperaturas variaram entre – 1,8° e -0,2°C. Florianópolis, também viu o sol nascer embaixo das cobertas, às 6h, marcava exatos 6°C na Capital.