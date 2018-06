Com 11,7°C, Curitiba tem recorde de frio Curitiba teve novo recorde de frio do ano na madrugada de ontem. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima na capital paranaense foi de 11,7°C. O recorde anterior era de 12,8 °C, no dia 5 de janeiro. Em Florianópolis, a temperatura mínima chegou a 13,9°C, também a mais baixa de 2009. O frio foi intenso em outras cidades. Em General Carneiro (PR), os termômetros marcaram 2,3°C. As catarinenses São Joaquim e Lages registraram, respectivamente, 5,1°C e 4,5°C. Em São Paulo, fez 16,3°C.