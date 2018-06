Com 120 pontos na CNH, diretor do Detran-MG fica proibido de dirigir

Envolvido em polêmica por somar 120 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o novo diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), delegado César Augusto Monteiro Alves Júnior, teve o documento apreendido na tarde desta segunda-feira, 8. Entretanto, ele foi mantido no cargo após reunião no governo estadual.

+++ Kombi com mais de R$ 25 mi em multas é apreendida na zona leste

Paulista de Guaratinguetá, Alves Júnior cometeu 26 infrações de trânsito, quase todas a bordo de sua caminhonete Dodge Journey. Dessas, 16 já constam como pagas nos cadastros do Detran, faltando dez para serem quitadas.

+++ Carro com mais de R$ 16 milhões em multas é apreendido em SP

A decisão teve o aval do chefe da Polícia Civil de Minas, João Octacílio Silva Neto, ao qual está subordinado o Detran estadual. O novo diretor foi nomeado no mês passado e alega não ter sido notificado sobre as infrações de trânsito. No último sábado, 6, ele declarou ter aberto um processo administrativo contra ele mesmo para apurar essas multas.

+++ Confira mitos e verdades sobre CNH e multas de trânsito

A CNH de Alves Júnior já havia sido suspensa por 60 dias por passar de 50 pontos. Das infrações cometidas por ele, segundo prontuário do próprio Detran-MG, 18 foram por excesso de velocidade. Ele é formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) na capital paulista e ingressou na Polícia Civil de Minas em 1992 como delegado.

Penalidade

Em nota, o governo estadual informou que Alves Júnior, "como qualquer outro cidadão, tem que passar pelo processo de punição e reciclagem por ter ultrapassado o limite de pontos na CNH".

Já a Polícia Civil declarou que a permanência à frente do Detran se deve "ao histórico do delegado", que em 25 anos atuando como servidor da instituição mostrou "habilidade técnica, competência, compromisso e urbanidade no trato com o cidadão". Diz ainda que ele entregou voluntariamente a CNH "para dar início ao processo de suspensão".

A reportagem não conseguiu contato com o diretor do Detran-MG.