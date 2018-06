Com 13,1ºC, São Paulo registra madrugada mais fria do ano

A capital paulista registrou na madrugada de hoje a temperatura mais fria do ano, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram registrados no Mirante de Santana, na zona norte, 13,1ºC, no período das 5 horas. De acordo com o Inmet, a temperatura mais fria do ano tinha sido atingida no último dia 1º, quando a marca chegou aos 14,2ºC. Durante o dia de hoje, a máxima não deve passar dos 19ºC.

A atuação de uma massa de ar frio de origem polar vai deixar as temperaturas baixas durante a semana na capital paulista e na Grande São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Até amanhã ainda ocorrem chuviscos isolados, principalmente na faixa leste do Estado. A partir da quarta-feira, a quantidade de nuvens diminui e as temperaturas caem mais, com mínimas podendo ficar abaixo dos 10ºC entre o fim das madrugadas e início das manhãs.

Paraná

O município de General Carneiro, a 280 quilômetros de Curitiba, no sul do Paraná, registrou na madrugada de hoje a menor temperatura do ano no Estado, com 2,5ºC, fruto de uma massa de ar frio que passou sobre o Paraná.

De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a temperatura não caiu mais em razão de um aumento de nuvens na região. Em Curitiba, nas primeiras horas da manhã também foi observada a menor temperatura do ano, com 7,4ºC.

No entanto, na metade da manhã, o sol apareceu em meio a nuvens, fazendo com que as temperaturas se elevassem um pouco, embora o máxima prevista fosse de 17ºC. O distrito de Entre Rios, no município de Guarapuava, também apresentou temperatura baixa, de 5,3ºC no início da manhã.

Nas estações monitoradas pelo Simepar, a de Antonina, no litoral do Estado, apresentou a temperatura mais alta da manhã, com 13,7ºC. Em Londrina, no norte do Estado, e em Paranavaí, no noroeste, os termômetros marcaram 12,4ºC até as 7 horas da manhã.