Com 18,6ºC, Rio de Janeiro tem a tarde mais fria do ano

SÃO PAULO - A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta terça-feira, 5, a tarde mais fria do ano. Na Vila Militar, em Realengo, na zona oeste, os termômetros marcaram 18,6ºC. Anteriormente, a menor máxima havia sido registrada no dia 28 de maio, em Marambaia, com 21,9ºC.

Na capital paulista, após o registro, ontem, da tarde mais fria do ano, a temperatura subiu um pouco. Hoje os termômetros marcaram 19,3ºC no Mirante de Santana, na zona norte, contra os 15,6ºC registrados ontem.