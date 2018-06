Com 283 casos, Ubatuba decreta epidemia de dengue O município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, decretou estado de epidemia devido aos casos de dengue. Segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica, estão confirmados 283 casos, todos autóctones, ou seja, contraídos na cidade. Há ainda outras 1750 suspeitas da doença - entre elas, duas pessoas que poderiam estar com dengue hemorrágica. A Santa Casa local implantou um sistema de triagem, para detectar e comprovar casos de dengue, encaminhando os casos descartados para tratamento nos postos de saúde. Por causa da epidemia, não são feitos mais exames sorológicos. Quem tem os sintomas já é tratado como caso confirmado da doença, informa a rádio Jovem Pan. A Secretaria de Saúde de São Sebastião, também no litoral norte paulista, divulgou nesta terça-feira que a cidade possui três casos confirmados de dengue no Morro do Abrigo e 30 suspeitas da doença que estão sendo averiguadas em toda a cidade. As informações são da Rádio Jovem Pan. Nesta segunda-feira, o Estado de São Paulo confirmou a primeira morte pela doença: uma mulher de 26 anos, que contraiu a dengue na capital paulista.