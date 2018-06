Com 33,5ºC, Curitiba bate recorde de calor no ano

A temperatura aumentou nesta quarta-feira, 4, em Curitiba, chegando a 33,5 graus centígrados por volta das 16 horas, quebrando o recorde de calor deste ano, que tinha sido registrado no dia 5 de janeiro, com 32,8 graus. A umidade relativa do ar atingiu o índice crítico de 30%.

No interior do Estado, o calor também prevaleceu, com formação de chuvas em áreas isoladas. O Instituto Tecnológico Simepar prevê que o calor forte continue ainda nesta quinta na capital paranaense, com as temperaturas ultrapassando os 32 graus.

A partir de sexta, os termômetros devem começar a baixar, visto que nova frente fria está se aproximando e deve trazer chuva. No fim de semana, o tempo instável deve prevalecer.