Com 35,9ºC, Manaus bate novo recorde de calor no ano

A cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, ultrapassou os índices anteriores de temperatura nesta terça-feira, 18, e teve o seu dia mais quente do ano com um pico de 35,9°C, segundo informações da Climatempo.

A temperatura máxima da terça-feira foi registrada às 15 horas, de acordo com a Climatempo, superando os 35,5 ºC de segunda-feira, 17, que era o recorde de calor do ano.

De acordo com as previsões, desde o início de agosto as temperaturas máximas em Manaus ficaram abaixo dos 34ºC apenas em 3 dias. A média do mês está em 34,4ºC, quase 2º acima do normal.

Agosto, e principalmente setembro e outubro, são os meses mais quentes do ano em Manaus, período no qual também chove pouco. Segundo os órgãos de meteorologia, a menor quantidade de nuvens e de chuva é a principal responsável pelo aquecimento excessivo nestes três meses.