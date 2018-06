Com -5,8ºC, RS tem madrugada mais fria do ano nesta sexta

A madrugada desta sexta-feira foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. Conforme registros do 8ºDistrito de Meteorologia, a temperatura caiu para 5,8 graus negativos em Cambará do Sul e 4,2 graus negativos em Bom Jesus, no noroeste do Estado. No sul, Sant'Ana do Livramento registrou 3,6 graus. Em Porto Alegre, a mínima chegou a 2,7 graus positivos.

Quase todo o território gaúcho amanheceu coberto de geada. O fenômeno só foi considerado fraco em cidades do leste do Estado, como Campo Bom, Pelotas e Santa Vitória do Palmar. Em todas as demais regiões foi definido como "forte".

A massa de ar polar que provoca a maior onda de frio do ano permanece sobre o Rio Grande do Sul no final de semana. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica que a temperatura vai oscilar entre 6 graus negativos e 14 positivos no sábado e entre 3 graus negativos e 16 positivos no domingo. Nos dois dias o céu estará parcialmente nublado e há possibilidade de geada.