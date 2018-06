Com -8,8ºC, cidade de SC registra menor temperatura do ano no País

CURITIBA, FLORIANÓPOLIS E PORTO ALEGRE - A massa de ar polar que avança pelo País continua provocando frio recorde na Região Sul nesta quarta-feira, 19. Em Santa Catarina, a cidade de Bom Jardim da Serra registrou -8,8ºC, a temperatura mais baixa do ano no Brasil às 7 horas. O vento gelado fez a sensação térmica despencar para -18ºC.

Em Urupema, a massa polar que se deslocou do Chile no fim de semana atingiu o centro da cidade, que marcou -7,1°C, segundo a Central Meteorológica de Santa Catarina.

Todas as regiões do Estado foram afetadas, e 58 municípios amanheceram com temperaturas abaixo de zero. Em Ponte Alta do Norte, os termômetros marcaram -6,6°C; em Curitibanos, -6,3°C; a temperatura em Ponte Serrada foi de - 6,1°C; em Frei Rogério, de -5,3°C; Caçador teve frio de -4,7°C. E, por fim, em Leoberto Leal, a temperatura foi de -1°C.

No litoral, a temperatura também despencou bruscamente. Os termômetros de Florianópolis registraram 2,2°C, bem diferente de domingo, 16, quando muitas pessoas foram às praias com a tempertura de 25°C. A cidade também foi coberta por geada.

O meteorologista Ronaldo Coutinho, da estação Climaterra, explicou que o aumento do frio era previsível, pois, nesta madrugada, a massa polar desceu para as cidades.

"A massa polar pode ser entendida como água. Quando chove no alto de uma montanha, a água escorre, desce. O mesmo acontece com o ar frio", disse Coutinho.

A previsão é de que o frio se mantenha até o próximo domingo, 23. Apesar do clima gelado, os dias se mantêm secos e ensolarados.

Rio Grande do Sul

"As pontas dos dedos, nariz e orelhas chegam a doer de tanto frio, parece que estou dentro de um freezer. Fazia tempo que não fazia um frio assim." Esta é a afirmação da vendedora Tatiane Prates, de 21 anos, que tremendo, aguardava o ônibus na manhã desta quarta-feira em direção ao centro de Porto Alegre.

A estação meteorológica do Aeroporto Internacional Salgado Filho marcou, durante a madrugada, temperatura mínima de 2°C. De acordo com a MetSul Meteorologia, o Rio Grande Sul amanheceu com um frio "excepcional e incomum" nesta quarta-feira.

No município de São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra, os termômetros marcavam -7,8°C no alvorecer. A geada também marcou presença em municípios da região metropolitana de Porto Alegre, da serra, das fronteira sul e oeste, além do norte do Estado.

Segundo a MetSul Meteorologia, não deve haver ocorrência de neve por causa do domínio de ar seco de alta pressão atmosférica.

Paraná

A capital paranaense amanheceu nesta quarta feira com a temperatura mais baixa do ano ao registrar, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, -1,3ºC. Apesar do frio, será difícil nova incidência de neve a exemplo do que aconteceu em Palmas e Inácio Martins na madrugada de terça-feira, 18.

Não houve registro de morte por causa do frio no Estado.

Na região sul do Estado, os termômetros registraram temperaturas negativas, sendo a menor delas em São Mateus do Sul,com -5,1ºC, a mais baixa do Paraná.