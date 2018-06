Com a crise, grifes reduzem mimos Em tempo de crise, os brindes da SPFW já não são os mesmos, nem em tanta quantidade. Era tradição no evento a primeira fila - aquela onde só sentam os vips e famosos - ganhar mimos como camisetas, guarda-chuvas, carteiras e sacolas. Nesses dois dias, apenas a Colcci e Alexandre Herchcovitch deram brinde - uma almofadinha. As demais, só releases com informações, numa sacola de papel.