Com afastamento, Sobel não se reunirá com o papa em SP Com o afastamento da presidência do rabinato da Congregação Israelita Paulista (CIP) por causa da sua prisão nos EUA, o rabino Henry Isaac Sobel, de 63 anos, não deverá mais receber o papa Bento XVI num encontro de líderes religiosos no Mosteiro de São Bento, em maio. O rabino Michel Schlesinger é apontado como o possível substituto de Sobel. Ele deixou às 22 horas de quinta-feira, 29, a sede da CIP, na região central de São Paulo, sob forte esquema de segurança, acompanhado da presidente, Dora Lúcia Brenner e de outros integrantes da direção. Sobel pediu na quinta-feira afastamento do cargo depois da divulgação da notícia de sua prisão na sexta-feira, 23, em Palm Beach, Flórida. Ele foi acusado de furtar cinco gravatas de grife, uma delas na loja Louis Vuitton da Avenida Worth, conhecida como a Rodeo Drive (a rua mais chique de Beverly Hills) da cidade. Um funcionário da loja chamou a polícia após dar falta de uma gravata e achar o rabino suspeito. O vídeo interno mostra Sobel pegando a peça, dobrando-a e deixando a loja de mãos vazias, provavelmente com ela no bolso. No carro do rabino, estavam outras quatro gravatas furtadas. No total, as cinco gravatas são avaliadas em US$ 680. Filho de belgas, nascido em Portugal, mas cidadão americano, Sobel mora no Brasil há 36 anos. Seu salário na Congregação Israelita Paulista, a maior do País, é estimado em R$ 25 mil. Durante a tarde de quinta-feira, o rabino esteve em Campinas, onde participou de um evento da comunidade judaica. Pena O rabino foi acusado formalmente de furto em varejo pela Louis Vuitton, Giorgio?s e Gucci - a Giorgio Armani foi a única que ainda não procurou a polícia de Palm Beach. A pena máxima prevista é de 5 anos. Sobel terá de se apresentar ao juiz de Palm Beach para uma audiência no dia 23 de abril. O caso se assemelha ao da atriz Winona Ryder, que foi pega furtando US$ 5,5 mil em roupas da Saks Fifth Avenue de Beverly Hills, em 2001. Ela foi condenada a 3 anos em liberdade condicional. A prisão Segundo a ficha da polícia do condado de Palm Beach, um policial deteve o rabino duas horas depois de ele sair da Louis Vuitton, andando pela Avenida Worth. Ao ser abordado pelo policial, Sobel imediatamente negou ter roubado qualquer mercadoria. Após o policial afirmar que ele havia sido filmado pelo circuito interno de vídeo da loja, o rabino se ofereceu para pagar pela gravata, ainda negando o furto. Uma única gravata da Louis Vuitton custa, em média, US$ 150. O rabino levou o policial até seu carro, onde o item estava guardado. Em uma sacola, a polícia encontrou gravatas das marcas Louis Vuitton, Giorgio´s, Gucci e Giorgio Armani, que Sobel admitiu também terem sido roubadas. Sobel foi preso e dormiu em uma cela com vários outros prisioneiros, na prisão de Palm Beach, a mesma onde ficaram a bispa Sônia e Estevão Hernandez, da igreja Renascer, presos em janeiro. Ele ficou cerca de 21 horas na cela que abriga até 64 detentos. Pagou fiança de US$ 3 mil para ser liberado. Ninguém sabia que ele é rabino. ?Ele disse que era professor?, disse Janet Kinsella, porta-voz da polícia de Palm Beach. A Avenida Worth reúne marcas como Hermés, Jimmy Choo, Cartier, Valentino, Saks Fifth Avenue, Ferragamo, Gucci, Louis Vuitton e Armani. Celebridades como Donald Trump, Rod Stewart e a Família Kennedy têm casa em Palm Beach, onde a renda média anual dos habitantes é de US$ 138 mil. (Patrícia Campos Mello, Bruno Tavares e Rodrigo Brancatelli)