Com agravo da pandemia, saiba como fazer doação para ajudar no combate à fome

SÃO PAULO - Assim como a população de diversos países do mundo, brasileiros também sentem o impacto da fome no pior momento da pandemia da covid-19. Para amenizar o sofrimento provocado, entidades, ONGS e autoridades de São Paulo e de outros Estados reforçam campanhas que ajudam na arrecadação de alimentos, assim como recursos financeiros destinados para a compra de mantimentos.

Diante do atual cenário, com desemprego e colapso na saúde, as doações que estiveram muito presentes no início da pandemia, agora estão menores. Mas assim como há quem precise deste ato de solidariedade, também existem pessoas que ainda podem e querem colaborar.

Segundo o Estadão noticiou recentemente, os brasileiros estão procurando mais orientações na internet sobre como fazer uma contribuição. As pesquisas feitas com os termos “como doar” cresceram 54% em março na comparação com fevereiro, de acordo com dados do Google Trends. Dentre as buscas feitas usando essas palavras, a pergunta mais elaborada - “Tem gente com fome, como doar?” - teve crescimento de mais de 50 vezes em 7 dias, em comparação com a semana anterior.

Saiba como ajudar:

Ação da Cidadania

A pessoa que quiser ajudar pode colaborar com cestas básicas ou alimentos individuais não perecíveis (arroz, feijão, óleo e açúcar, por exemplo). Há ainda a possibilidade de colaborar com recursos financeiros. A entidade realiza a compra e envia a nota fiscal, assim como fotos da entrega dos mantimentos para as famílias carentes. Com a pandemia, também é possível agendar para que a ONG retire os alimentos na residência dos doadores.

No ano passado, foram arrecadadas mais de 900 toneladas de alimentos somente no Estado de São Paulo, o que deu em torno de 87 mil cestas básicas. A rede da Ação da Cidadania está presente em 19 estados do País, mais o Distrito Federal. Neste momento, dá prioridade aos Estados do Nordeste e Norte do Brasil.

Contatos:

Rio de Janeiro (Coordenação Nacional) Telefone: 21 2233-7460 Email: acao@acaodacidadania.org.br Endereço: Sede nacional - Avenida Barão de Tefé, 75 - Saúde - Rio de Janeiro

São Paulo Telefone: 11 98666-0158, contato com Tania Maria Alba Email: t-m-alba@hotmail.com

Para mais informações, acesso o site.

Banco de Alimentos

Fundada em 1998, a ONG recolhe alimentos que já perderam valor de prateleira no comércio e indústria, mas ainda estão perfeitos para consumo, e os distribui onde são mais necessários.

No lugar de descartá-los, os parceiros doam os excedentes à associação civil que repassa tudo para as instituições sociais cadastradas no projeto.

Também é possível participar com a doação de recursos financeiros.

Para mais informações acesso o site.

Caça-Fome

O projeto nasceu como uma campanha emergencial em abril do ano passado para socorrer pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade por meio da distribuição de alimentos (cestas-emergenciais) e máscaras de proteção contra o novo coronavírus.

Contato: Telefone: 11 97630-8221 (arrecadação de doações)

Conta bancária: CNPJ 37.298.605/0001-10 Banco Bradesco AG 0031 C/C 9825-6

Para mais informações sobre o instituto acesse o site ou envie um e-mail para contato@cacafome.com.br.

CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) iniciou no domingo, 28, a Campanha da Fraternidade, data que marcou doações em comunidades religiosas que permancem abertas seguindo os protocolos sanitários.

Como muitas igrejas permanecem fechadas, a coleta seguirá até o fim do mês de abril. O interessado em participar pode entrar em contato com a CNBB.

Contatos:

Telefone: 61 2103-8300

61 2103-8300 E-mail: financeiro@cnbb.org.br

financeiro@cnbb.org.br Site: campanhas.cnbb.org.br

Conheça ainda o Fundo Nacional de Solidariedade e os projetos apoiados com as oferta.

Comunidade religiosa

Com o agravamento da pandemia, aumentou exponencialmente a procura por cestas básicas. Desde março do ano passado, já foram entregues mais de 15 mil cestas. As doações podem ser entregues na Paróquia São Francisco de Assis, que fica na Rua Miguel Rachid, 997, em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

Para mais informações sobre horários de entrega ou doações por transferência bancária entre em contato pelo WhatsApp: 11 95610-4643.

Coalizão Negra por Direitos

Campanha nacional de arrecadação de fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome, à miséria e à violência na pandemia da covid-19.

Apoiada pela Fundação Tide Setubal, que faz parte da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades (ABCD), a iniciativa 'Tem gente com fome' da Coalização Negra por Direitos já arrecadou pouco mais de R$ 4 milhões.

A ação social envolve a compra e a distribuição de alimentos. As doações financeiras podem ser feitas pelo site.

Para outras informações, envie um e-mail para contato@temgentecomfome.com.br.

Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo

A instituição mantém o recebimento de mantimentos e produtos de higiene e limpeza durante a pandemia.

Os produtos podem ser entregues diretamente na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, na zona sul da capital paulista. Os voluntários fazem ainda o trabalho de retirar as doações dos porta-malas, higienizam tudo e os motoristas não precisam sair do carro.

Ao todo, 119 instituições cadastradas recebem as doações, em especial as que estão localizadas nas áreas mais periféricas da cidade. Além disso, há pessoas físicas que procuram a entidade em busca de cestas básicas e também são atendidas.

Pelo site, a pessoa também pode fazer a doação de recursos financeiros para ajudar quem está passando fome.

Para outras informações entre também em contato pelo telefone 11 5056-8692.

Em março de 2020, foram arrecados R$ 113 mil em dinheiro por meio dos canais de contribuição. Ao longo dos meses seguintes, com o agravamento do número de casos de covid-19, as doações caíram consideravelmente e, este mês, atingiram cerca de R$ 1 mil, uma redução de quase 100%. No entanto, a Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo reforça a importância da contribuição neste momento para quem mais necessita de ajuda.

G10 das Favelas

O bloco de líderes e empreendedores de impacto social as 10 maiores comunidades do Brasil está presente em 300 favelas. Durante a pandemia criou a iniciativa dos Presidentes de Rua, onde cada representante fica responsável por 50 famílias, articulando iniciativas para reduzir seus efeitos, contribuindo para a proteção da população mais vulnerável.

Neste momento, além da covid-19, a fome se mostra uma grande ameaça e um grande desafio para ser vencido. Com isso, o movimento #panelasvazias surgiu combatendo a fome no Brasil. Diariamente são realizadas a entrega de marmitas, kit higiene e outras necessidades.

Doações podem ser entregues na sede do Pavilhão Social G10 Favelas que fica na Rua Itamotinga, 100, Paraíso do Morumbi ou no Colégio Visconde de Porto Seguro, localizado na Rua Floriano Peixoto Santos, 55, Jardim Leonor.

Além disso as contribuições podem ser feitas pelos seguintes meios:

Site: www.g10favelas.com.br

www.g10favelas.com.br Conta bancária: Banco do Brasil Agência 5988-9 CC 7459-4 CNPJ 12.772.787/0001-99

IEP G10 das Favelas PIX 12.772.787/0001-99 Paypal contato@g10favelas.com.br Picpay @g10favelas

IBAN: BR6600000000059880000074594C1

Programa Alimento Solidário

Desde o início da pandemia, o Governo de São Paulo realiza diversas ações emergenciais para atender a população em maior situação de vulnerabilidade social no Estado, entre elas, a distribuição de mais de 1,5 milhão de cestas de alimentos para famílias em situação de extrema pobreza nas seis regiões metropolitanas do Estado pelo Programa Alimento Solidário, assim como a ampliação do Programa Viva Leite, para reforçar a nutrição de 21 mil idosos residentes de abrigos institucionais.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o Fundo Social também realizou diversas iniciativas, como a arrecadação de R$ 1 bilhão em doações, por meio do Comitê Solidário, destinados à compra de cestas básicas, produtos de higiene, vacina, entre outros itens para assistir famílias em vulnerabilidade social no território paulista.

Outra iniciativa, que visa conectar pessoas e empresas que desejam contribuir com causas sociais, é a plataforma São Paulo Mais Humana. Acesse o site e veja como é possível contribuir com entidades do entorno, por meio de voluntariado ou doações de bens, dinheiro ou cestas básicas.

Programa Cidade Solidária

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o programa Cidade Solidária, desde janeiro deste ano coordenado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), passou a ganhar novo fôlego com as medidas que foram anunciadas recentemente, com a aquisição e a entrega de 100 mil cestas básicas por mês.

De maio de 2020 até 25 de março deste ano, já foram distribuídas 2.458.061 de cestas básicas à população mais vulnerável do município.

As pessoas que quiserem ajudar o programa podem fazer as doações de cestas básicas ou dos alimentos não perecíveis que entram na composição delas. Os locais disponíveis para doação são os equipamentos da SMDHC espalhados pela cidade ou no galpão da Cruz Vermelha Brasileira São Paulo, localizado na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, na zona sul da cidade, que é uma das entidades parceiras nesta ação humanitária.

As empresas e organizações que quiserem fazer uma doação devem entrar em contato pelos telefones 11 2833-4170, 2833-4166, ou 2833-4165 ou enviar mensagem para o e-mail: doacoes@prefeitura.sp.gov.br para receber as orientações das equipes do programa.

O Cidade Solidária também aceita contribuições em dinheiro. As doações podem ser feitas por transferência bancária para a conta: PMSP/SMDU-Cidade Solidária - CNPJ: 46.395.000/0001-39.

Banco do Brasil Agência 1897-X C/C 2020-6

Para mais informações sobre o programa acesse o site.

UniãoBR

É um movimento voluntário da sociedade brasileira, sem envolvimento político, para fortalecer o combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Entre eles, a fome que atinge milhares.

Acesse o site e conheça as iniciativas da ONG para ajudar quem mais precisa em todas as regiões do Brasil.