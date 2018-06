Com chuva forte, aeroportos do Rio operam por instrumentos

Os aeroportos do Rio de Janeiro operam apenas com auxílio de instrumentos no início desta segunda-feira, 8, por causa da forte chuva que atinge a cidade, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Apesar disso, o Aeroporto Santos Dumont não registrava atrasos nem cancelamentos até às 8 horas desta segunda. Enquanto isso, o Aeroporto do Galeão tinha dois vôos cancelados, mas não registrava atrasos nesta manhã.