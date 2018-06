Com chuvas, cidade do Rio entra em estágio de atenção

Atualizado às 21h

RIO - A cidade do Rio ficou entrou em estágio de atenção às 7h40 desta segunda-feira, 14, com a chegada de uma frente fria que provocou chuva moderada que se intensificou ao longo do dia. Nas últimas 24 horas, choveu 20,6 milímetros na região do centro, de acordo com a medição pluviométrica do Sistema Alerta Rio da prefeitura.

Em Nova Friburgo, na Região Serrana, três rios ficaram em estágio de alerta máximo. O restante da Região Serrana, toda a Baixada Fluminense e a Região Metropolitana ficaram em estágio de atenção, segundo o Sistema de Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Aeroportos. Por causa das chuvas e da nebulosidade, o Aeroporto Santos Dumont operava por aparelhos à manhã e à tarde. Às 6h o aeroporto abriu para pousos e decolagens, operados por instrumentos. Entre 8h40 e 9h33, as pistas do aeroporto ficaram fechadas para pousos.

Às 20h, a Gol emitiu uma nota em que informava os passageiros dos voos que partem ou que se destinam para o Santos Dumont a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa (0800 704 0465) para solicitar a remarcação ou o reembolso da viagem - sem a cobrança de taxas.

"A Gol esclarece que alterações de trajeto e horários de voos em virtude de más condições climáticas são procedimentos necessários na aviação. A companhia lamenta que essas medidas causem desconforto aos passageiros, mas ressalta que não abre mão da segurança de suas operações", disse a companhia em nota.

O Aeroporto Internacional do Galeão operava no visual e recebeu alguns voos do Santos Dumont entre as 7h e as 9h desta segunda.