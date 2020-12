Com dois casos, Cedro do Abaeté perde reputação de cidade brasileira livre da covid

BELO HORIZONTE - Nove meses depois das primeiras medidas para tentar impedir o avanço da covid-19 no Brasil, o novo coronavírus, que provoca a doença, chegou a todos os municípios do País. A última cidade a apresentar registros de casos, Cedro do Abaeté, com 1.157 habitantes, na região central de Minas Gerais, confirmou, nesse domingo, 13, dois moradores infectados.

A informação consta no boletim de monitoramento da Secretaria de Saúde do Estado, que aponta um caso em acompanhamento e outro como recuperado. O município não quis se posicionar sobre os primeiros registros da doença.

O técnico em informática Franklin de Sousa, de 53 anos, morador da cidade, afirma que em Cedro do Abaeté todos seguem as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação ao distanciamento e uso de máscaras. "Por decreto, está proibido o consumo de álcool dentro de bares e é obrigatório o uso de máscaras em toda a cidade", conta. As escolas funcionam com aula virtual.

Franklin mora com a mãe, de 97 anos, e afirma ter ficado receoso com a possibilidade de a família contrair a doença, sobretudo depois dos dois primeiros casos de covid-19 no município. "Pedi à moça que ajuda a gente lá em casa para também evitar aglomeração e tomar muito cuidado. Esta doença não escolhe raça, rico ou pobre. Leva embora mesmo", diz.

Segundo dados do governo, 10.711 pessoas já morreram em Minas Gerais de covid-19. O Estado também registra 469.003 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.