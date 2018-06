Com feriado estadual, praias do Rio lotam de banhistas

RIO - O feriado estadual do dia da Consciência Negra no Rio combinado com o sol que saiu na cidade nesta quinta-feira, 20, fizeram as praias cariocas encherem. Após uma semana com chuvas que causaram até alagamentos na última segunda, a capital fluminense poderia alcançar temperatura máxima de 28ºC neste feriado, de acordo com o Climatempo. Veja também: Em estado de atenção por chuva, Santos tem praias cheias Segundo a Climatempo, o tempo amanheceu encoberto na cidade e nesta tarde ainda poderiam ocorrer pancadas de chuva. A temperatura mínima registrada seria de 17ºC. Durante a noite o tempo também fica encoberto e pode continuar a chover em pontos isolados. Com o horário de verão, a previsão é que o sol se ponha por volta das 19h20. Para esta sexta-feira, 21, a previsão do tempo é parecida com a deste feriado. A mínima fica em 17ºC e a máxima não deve passar dos 28ºC. O dia amanhece encoberto e pode ocorrer pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Banhista aproveita o sol e o bom tempo na praia do Leblon, na zona sul do Rio Cariocas aproveitam o bom tempo para caminhar no calçadão de Copacabana, zona sul do Rio