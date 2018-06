Com figurino de pin-up, Ivete Sangalo arranca suspiros A cantora Ivete Sangalo conseguiu, na tarde deste sábado, o que parecia improvável: estar mais provocante do que na noite de quinta-feira - quando saiu com um maiô bem decotado no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Veja mais fotos. Novamente no comando do bloco Cerveja & Cia, Ivete apareceu com uma sensual fantasia de pin-up, com meias-arrastão completando o look, arrancando suspiros dos homens no bloco. "Vocês acham que eu exagerei?", perguntou ao público, que instantaneamente respondeu que não. "Com esta roupa, ou eu canto, ou eu respiro", brincou. De domingo à terça, Ivete comanda o bloco Coruja, no Circuito Osmar (Campo Grande). No domingo ela promete levar Netinho como convidado especial para dar uma canja no bloco.