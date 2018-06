Com greve de policiais, Paraíba terá apoio da Força Nacional de Segurança

SÃO PAULO - O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou, nesta terça-feira, 1, o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para a Paraíba, após pedido do governador do estado, Ricardo Coutinho, na manhã de hoje. Os policiais embarcam nesta quarta-feira, 2, para João Pessoa.

As tropas federais ficarão no Estado até o término da greve dos cerca de 15 mil servidores da segurança pública paraibana. A paralisação atinge policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários do estado.

O efetivo da Força Nacional enviado ao estado não foi divulgado, segundo o Ministério da Justiça, por questões de segurança.