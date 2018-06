Com integração limitada, Bilhete Único carioca custará R$ 4,40

A Secretaria Estadual de Transportes do Rio (Setrans) informou nesta sexta-feira, 18, que o valor do bilhete único carioca será de R$ 4,40 e permitirá que o usuário faça duas integrações no período de duas horas. Valerá em todos os 21 municípios da região metropolitana do Rio, e poderá ser utilizado tanto em ônibus quanto nos trens e metrô.

O anúncio do projeto foi feito pelo governador Sérgio Cabral na última terça-feira, 15. A previsão é de que entre em vigor a partir do dia 1º de fevereiro de 2010. A Setrans informou que a implantação do projeto custará em torno de R$ milhões.

O projeto ainda passará pela Assembleia Legislativa do Rio nesta segunda-feira, 21. Na cidade de São Paulo o serviço foi implantado desde 2004 e atualmente custa R$ 2,30, válidos por três horas e permitindo até 4 integrações entre ônibus municipais.