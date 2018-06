Com Lula, governador tenta reagir a ataques

Dois dias antes da convenção do PSDB que vai formalizar José Serra candidato, o presidente Lula estará em Salvador na quinta-feira com o governador Jaques Wagner (PT), que tenta a reeleição. Entre outras atividades, participará da reabertura de um palácio restaurado. Uma das principais críticas da oposição ? que concorre ao governo com Paulo Souto (DEM) ? a Wagner é o abandono do centro histórico da capital. Lula também vai encontrar um clima pesado entre petistas e peemedebista baianos. É grande a animosidade entre os correligionários do governador e os do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que disputa o governo pelo PMDB e promete apoio a Dilma Rousseff.