Com mais 2 corpos resgatados, Rio já conta 186 mortos

SÃO PAULO - As equipes de resgate encontraram no fim da manhã de hoje mais dois corpos de vítimas de deslizamentos no Rio de Janeiro. Segundo relatório divulgado às 13 horas pelo Corpo de Bombeiros, o número de mortos em decorrência das chuvas no Estado chega agora a 186. Os corpos foram resgatados em Niterói e na capital fluminense. Deste total, Niterói registra 108 vítimas, o Rio, 58 e São Gonçalo, 16. Magé, Nilópolis, Paracambi e Petrópolis têm um morto cada.

Hoje a prefeitura de Niterói informou que vai custear os enterros das vítimas dos deslizamentos na cidade da região metropolitana do Rio. Parentes das vítimas estarão isentos de pagar qualquer taxa e demais custos com enterros, translados e transferências de corpos.

De acordo com o secretário de Saúde, Alkamir Issa, todas as vítimas terão direito a um sepultamento digno nos cemitérios municipais e, à medida que os corpos vão sendo liberados pelo Istituto Médico Legal (IML), são encaminhados aos cemitérios. Hoje, 45 pessoas foram enterradas e seis corpos se encontram na capela do Cemitério do Maruí para sepultamento.

Trânsito

Os deslizamentos de terra ainda deixam algumas vias interditadas, segundo a Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), empresa responsável pelo planejamento e gerenciamento do transporte na cidade. A Estrada de Viçoso Jardim e a Estrada da Ititioca, que faz ligação entre os bairros do Fonseca e Cubango ao Largo da Batalha, permanecem interditadas nos dois sentidos por conta do deslizamento ocorrido na noite de quarta-feira.

Na Caetano Monteiro, que liga o bairro de Pendotiba ao Largo da Batalha, o tráfego no trecho entre a Vila Progresso e a Pestalozzi está sendo normalizado. Os motoristas que transitam pela Estrada Francisco da Cruz Nunes devem ter cautela, pois há pontos de deslizamento na localidade da Serrinha.

A Estrada Velha de Itaipu está bloqueada devido à queda de dois postes na altura da localidade de Maceió. Na mesma estrada, o viaduto Apolônio de Carvalho apresenta rachaduras. Estão interditados também trechos da Estrada do Viçoso Jardim; Ingá, entre as Ruas Moacyr Padilha e Fagundes Varela; e Boa Viagem, na Rua Eng. Martins Romeu, onde existem três pontos de deslizamento de terra.

Em Icaraí, há interdição na Estrada Fróes, que liga a Avenida Jornalista Alberto Torres (Praia de Icaraí) a São Francisco, e na Rua Mem de Sá esquina com Rua Presidente Backer, devido à queda material da fachada de um prédio.

Na Estrada da Cachoeira, em São Francisco, uma faixa foi liberada ao trânsito no sentido São Francisco-Largo da Batalha na noite de ontem, e a mesma faixa já estava funcionando hoje com a mão invertida no sentido Largo da Batalha-São Francisco, podendo sofrer interdições temporárias para movimentação de máquinas que estão trabalhando na pista.