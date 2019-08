Com máscara de idoso, homem tenta assaltar agência bancária em Jaraguá do Sul

Um homem de 36 anos foi preso nesta segunda-feira, 12, após tentar assaltar agência do Banco do Brasil em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, usando uma máscara de idoso. Ele afirma que o item custou R$ 6 mil nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o suspeito é ex-funcionário da agência que tentou assaltar. Ele tentou fugir pela janela, mas caiu e fraturou uma perna.

LEIA TAMBÉM > Traficante é encontrado morto após tentar fugir de presídio vestido de mulher

Um simulacro de arma e uma arma de fogo verdadeira foram encontradas com ele. Além da máscara, ele estava com óculos escuros. A Polícia Civil do Estado instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso.

Na semana passada, um traficante de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, foi flagrado por agentes penitenciários tentando fugir da prisão disfarçado de mulher. Clauvino da Silva estava detido no presídio de Bangu 3, zona oeste da capital fluminense, e teria aproveitado visitas para preparar um disfarce mirabolante e tentar escapar. Devolvido à cela, ele foi encontrado morto dias depois.