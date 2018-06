Com máscaras de vilãs de novela, amigos fazem festa surpresa em ônibus

FORTALEZA - Um grupo de amigos organizou uma festa surpresa inusitada: no interior de um ônibus em Fortaleza. Com máscaras de vilãs de novela, mais de dez amigos se juntaram na noite de sábado, 18, para aguardar a entrada da amiga e aniversariante, Yárita Crys, no coletivo.

O vídeo que registra o momento da surpresa foi publicado pelo amigo Átila Frank e ganhou as redes sociais. Já são quase 100 mil visualizações.

O grupo estava sentado e, segundos depois, Yárita aparece no vídeo. Ao perceber a surpresa, ela diz: "Não acredito!". E começa a abraçar os amigos, que cantam os parabéns. A jovem completou 27 anos. Veja o vídeo:

A temática do aniversário surpresa foram as vilãs de novelas. Os amigos usaram máscaras das personagens Paola Bracho (A Usurpadora), Nazaré (Senhora do Destino), Natasha (Malhação) e Flora (A Favorita).

​No dia seguinte ao aniversário, Yárita agradeceu aos amigos. "Eu guardei uma máscara, mas se tiverem as outras por favor vamos usá-las mais vezes​", disse.