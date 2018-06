Com medo, pilotos param de fazer relatórios de ocorrências

A Aeronáutica vai se reunir com empresas aéreas na semana que vem para pedir que os pilotos não deixem de preencher os Relatórios de Investigação (RIs), considerados "absolutamente necessários" para apurar incidentes e adotar medidas preventivas. Pilotos têm se negado a registrar ocorrências em vôos desde o vazamento de dados sobre a tragédia do Airbus. Temem que possam ser enquadrados criminalmente pelas informações prestadas e represálias das empresas. Além disso há um debate entre as próprias companhias. Eles já discutem se devem repassar à Força Aérea Brasileira (FAB) os relatos enviados pelos comandantes. O temor é de que a divulgação de ocorrências consideradas corriqueiras provoque pânico entre passageiros e possam ser usados em investigações de CPIs. "Estamos preocupadíssimos com isso e o problema maior é que o nível de segurança de vôo tende a cair", disse um oficial-general, ao anunciar que o governo convocou a reunião com as companhias por meio do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea). O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) quer mostrar aos executivos os riscos de não ser alertado para os problemas ocorrido durante os vôos. A Aeronáutica informa que, mesmo que os pilotos tenham receio de fazer os RIs, nos quais precisam fornecer seus dados pessoais, eles podem preencher o relatório confidencial de segurança de vôo, que pode ser enviado ao Cenipa sem nenhuma identificação. "Qualquer indivíduo, não só pilotos e tripulação, pode preencher o relatório confidencial, contando o problema detectado, sem o menor risco de ser descoberto", disse um militar. Segundo ele, com base no relatório confidencial, a Aeronáutica verifica a qual área de fiscalização o caso está vinculado: Cenipa, Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ou Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). "Vamos estabelecer algum procedimento que possa permitir que as tripulações preencham, com tranqüilidade, os relatórios e a gente volte à situação anterior", declarou um oficial da Aeronáutica. Com isso, avisou, a FAB vai dar ao caso tratamento confidencial e acionar quem de direito para tomar as providências, além de cobrar as companhias ou os órgãos diretamente envolvidos nas ocorrências.