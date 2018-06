Com nevoeiro, aeroporto é fechado para pousos e decolagens em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - O Rio Grande do Sul voltou a enfrentar uma madrugada fria e períodos de neblina durante a manhã, nesta quarta-feira, 28. O maior transtorno causado pelo clima foi um nevoeiro na área do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que ficou fechado para pousos e decolagens das 6h06 às 9h40, com um intervalo de abertura para decolagens entre as 8 horas e 9 horas.

Das 39 chegadas previstas para o período das 6 horas às 15 horas, 22 atrasaram mais de 30 minutos. Dos 57 voos com saída prevista para o mesmo período, 29 começaram com atrasos superiores a meia hora. Os passageiros com voos e chegadas programadas para o período das 7 horas às 9 horas sofreram mais, com atrasos que, em alguns casos, se aproximaram de três horas.

Por volta das 11 horas, o fluxo estava quase normalizado. Alguns atrasos ainda ocorreram por efeito cascata, de aeronaves que chegaram fora do horário porque ficaram retidas em outros aeroportos e, consequentemente, também tiveram de sair atrasadas para nova viagem.

No fim da manhã os nevoeiros se dissiparam e o dia foi ensolarado. O 8º Distrito de Meteorologia registrou geada moderada em apenas um município, Pelotas, no sul do Estado. E apontou como temperatura mínima 1,8ºC em Vacaria, no norte, e máxima de 21,3ºC em Quaraí, no sul.

A onda de frio que chegou no sábado passado está deixando o Rio Grande do Sul lentamente. A temperatura deve variar de 3ºC a 21ºC nesta quinta-feira e de 9ºC a 16ºC no domingo. Há perspectiva de pancadas de chuva no sábado e no domingo.