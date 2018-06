Com pedras na Alerj, ONG lembra vítimas da violência no Rio

Foto: Marcos Arcoverde/AE

A ONG Rio de Paz espalhou 17 mil pedras nas escadarias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na manhã desta segunda-feira, 11. As pedras representam as mortes violentas ocorridas no Rio nos últimos 18 meses.

Foto: Marcos Arcoverde/AE

Além das pedras colocadas à frente da Alerj, a ONG também afixou um cartaz com os números da violência entre 2007 e 2008 no Rio de Janeiro.