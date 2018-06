Com perigo de deslizamento, Rota do Sol é interditada no RS

A RS-486, mais conhecida como Rota do Sol, no litoral do Rio Grande do Sul, foi interditada na noite de domingo, 11, pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). No trecho, que tem 52 quilômetros e liga o litoral norte à serra, há perigo de deslizamento de encostas. A medida tem caráter preventivo e o trecho segue sendo monitorado pelo Daer e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (a PM gaúcha).

Outra rodovia que segue interditada preventivamente é a RS-446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino. O procedimento é semelhante ao adotado na Rota do Sol, buscando garantir a segurança dos usuários. A alternativa é por Farroupilha (RSC-453 e RS-122).