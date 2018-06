Com policiais na porta, Câmara do Rio tem sessão da CPI dos Ônibus

RIO - A reunião entre membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus, na manhã desta quinta-feira, 15, ocorreu a portas fechadas para a população, o que gerou revolta do lado de fora da Câmara de Vereadores do Rio. Policiais militares, equipados com escudos, bloqueiam os acessos à entrada do prédio, na Cinelândia, no centro.

Ao dar inicio à reunião, o presidente da comissão, Chiquinho Brazão (PMDB), convidou o vereador Eliomar Coelho (PSOL), que propôs a CPI, para se sentar à mesa.

Coelho recusou, afirmando que não participaria da sessão por "não encontrar legitimidade" nas ações dos outros quatro membros, e pelo fato de a sociedade não poder participar. Brazão tentou impedi-lo de falar, dando inicio à sessão. Em seguida, Coelho se retirou da sala.

Os cerca de dez manifestantes que ocupam a Câmara desde sexta-feira, 9, tiveram autorização para assistir à reunião, que aconteceu na sala do cerimonial. Eles colocaram faixas pretas na boca, como forma de manifestar inconformismo com o que consideram uma censura por parte da presidência da CPI.