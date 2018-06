Com ponto cego, pista do aeroporto de Salvador é interditada

A pista auxiliar do Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia, foi interditada por tempo indeterminado na manhã desta sexta-feira, 31. Reformada no começo do ano, com obras que consumiram R$ 8 milhões, a pista teria um ponto cego a partir da torre de controle, segundo controladores de vôo do Cindacta-3. A reivindicação dos controladores foi acatada pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo o comandante do Cindacta-3, José Alves Neto, apenas a construção de uma nova torre pode resolver a situação. Com a medida, os táxis aéreos e os vôos particulares, que usam a pista auxiliar, vão ser redirecionados para a principal. De acordo com a Infraero, porém, a mudança não acarreta em tráfego excessivo na pista principal. O aeroporto opera diariamente, em média, 120 pousos e decolagens. Segundo a Infraero, cerca de 15% das operações são realizadas na pista auxiliar.