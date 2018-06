Com possibilidade de mais chuvas, Defesa civil mantém alerta

A Defesa Civil de Santa Catarina mantém o alerta para deslizamentos em áreas de encostas nas regiões atingidas pelas chuvas no último mês, devido à situação que se encontra o solo na região. Veja também: Sobe para 126 número de mortes em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram), a nebulosidade que se manteve presente na tarde de ontem no leste catarinense e no Vale do Itajaí, trazendo chuvas leves isoladas, especialmente nas áreas mais próximas a faixa litorânea, deve se manter nesta sexta-feira, 12. As chuvas serão isoladas, porém com médias de pouco volume. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo ficará nublado em todo o Estado, com possibilidades de chuvas em áreas isoladas no leste. Nas demais regiões o tempo ficará parcialmente nublado com névoa úmida e seca do decorrer do dia.