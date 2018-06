Com prisões, polícia esclarece latrocínio em São Carlos

Três integrantes de uma quadrilha especializada em atacar vítimas nas saídas das agências bancárias estão presos. Com a prisão do trio, foi esclarecida a morte do gerente Ruy Nery Malmegrim, de 59 anos, morto em 6 de agosto do ano passado na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Paulo, em São Carlos, interior paulista.

Dois dos presos, Marcelo Tartarini, de 35 anos, e Olivino Sales Filho, 46, foram localizados pela polícia em Franca quando se preparavam para mais um assalto. A dupla também agia na cidade de Jaú, onde foi detido, em novembro de 2008, o primeiro integrante do grupo, Eduardo Alvarenga Zucco, de 37 anos, que portava um revólver calibre 38. A quadrilha, segundo as delegacias de investigações gerais das três cidades, usava nos assaltos uma moto Honda CB 500 e um van Ducato branca, na qual a moto ficava escondida antes e depois dos crimes.

As vítimas eram observadas dentro da agencia e depois perseguidas. Para chegar até os criminosos, a polícia contou com imagens de circuito interno de TV da agência onde Ruy Nery foi morto. No dia em que foi morto, Ruy Nery, gerente de uma empresa em São Carlos, havia sacado R$ 6 mil da agência bancária.