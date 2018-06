Com quadro estável, Alencar deixa UTI O vice-presidente da República, José Alencar, recebeu alta na noite de quarta-feira da UTI Cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O chefe de gabinete do vice-presidente, Adriano Silva, informou que Alencar foi transferido para um dos quartos da unidade médica. Segundo ele, o quadro de saúde do vice-presidente é estável.