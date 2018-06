Com regulação, sobram vagas em Franca Lei municipal, do início da década para o serviço de mototáxi, é respeitada e fiscalizada em Franca. "Aqui está funcionando normalmente, com fiscalização frequente, e temos vagas abertas", diz o secretário de Segurança e Cidadania, Sergio Buranelli. A lei prevê 500 vagas, mas 320 estão ocupadas. Para que o quadro se complete, o município faz concurso, com exames rigorosos. A Guarda Civil Municipal recolhe motos clandestinas. A legislação prevê pagamento mensal de seguro, de cerca de R$ 25. As motos precisam ter protetor de escapamento e os donos têm de oferecer toucas descartáveis aos clientes. "Sempre usei o serviço e não tenho do que reclamar", diz o funcionário público Hamilton Maciel, de 57 anos, que usa mototáxis nos fins de semana.