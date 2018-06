Com ressalvas, internautas celebram título da Unesco dado ao Rio de Janeiro

O título de Patrimônio Mundial conferido ao Rio de Janeiro pela Unesco alcançou grande repercussão nas redes sociais.

No Facebook do Estadão.com.br, o registro da honraria anunciada ontem na Rússia recebeu cerca de 1.000 compartilhamentos e centenas de comentários e aprovações. A distinção foi celebrada, mas sobraram críticas, algumas de tons bairristas, outras com coloração mais séria. "Cidade Maravilhosa! Sem dúvida! Mas precisa de segurança, né?", resumiu a leitora Daniela Kimel.

Muitos, como Tania Rocha, comemoraram a responsabilidade que vem com a condecoração da Unesco. "Teremos que manter e conservar melhor esta linda cidade", escreveu Tania. E houve quem reagiu com ceticismo. "O que mudará?", perguntou Christian Rosa.

Várias canções inspiradas no Rio de Janeiro serviram como base para os comentários: "O Rio de Janeiro continua lindo!", brincou Martha Horman, ao lembrar de Aquele Abraço, música de Gilberto Gil.

Por meio da ferramenta Storify, o Estadão.com.br traçou um panorama das opiniões dos internautas sobre o título.