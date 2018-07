Com revólver de brinquedo, gêmeos assaltam pedágios Com um revólver de brinquedo em punho, os irmãos gêmeos Ronald e Ronaldo de Oliveira, de 31 anos, assaltaram três praças de pedágio na Via Dutra. Eles ameaçavam os cobradores, obrigando-os a entregar todo o dinheiro em caixa. O primeiro roubo aconteceu às 21 horas de sábado na praça de pedágio de Moreira César, no trecho de Pindamonhangaba. De forma ousada, os ladrões foram até Jacareí e assaltaram outra base de pedágio. Na terceira praça, em Guararema, os gêmeos não conseguiram finalizar o assalto. Ao chegar, perceberam que havia policiais no local e fugiram. Foram perseguidos e presos em Santa Isabel, cidade do Vale do Paraíba. Ronaldo e Ronald de Jesus estavam com um carro furtado, com placa de Guaratinguetá. Eles são do Rio de Janeiro e estão no Vale do Paraíba praticando roubos. Apesar da ousadia, só conseguiram roubar R$ 856, quantia devolvida à concessionária da rodovia. Os irmãos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos.