Com saques e assaltos, PE ainda vive clima de tensão após fim de greve de PMs

Atualizado às 10h27 - Recife - Apesar da presença ostensiva de soldados da Força Nacional na Região Metropolitana do Recife, a madrugada desta sexta-feira, 16, foi marcada por saques e tentativas de arrombamento em diversos pontos da cidade. Na zona sul, nos bairros de Boa Viagem e Pina, dois supermercados foram saqueados depois que vândalos quebraram as portas e grades. Televisores, eletrônicos de pequeno porte, roupas e alimentos foram levados. Pelo menos um suspeito foi preso por integrantes da Força Nacional quando tentava esconder o produto do saque (uma TV de 32 polegadas) no vão de um viaduto próximo ao local. Outro estabelecimento do mesmo tipo foi saqueado no final da noite no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife.

Nos bairros do Cordeiro e Cidade Universitária, na Zona Leste do Recife, houve registro de arrastões e assaltos a coletivos, de acordo com o plantão da Coordenadoria de Polícia Civil. Em pelo menos duas ocorrências houve feridos. Um deles foi o aposentado Hildo França, que levou um tiro de raspão no braço após reagir a uma tentativa de assalto na porta de casa.

No município de São Lourenço da Mata, onde está localizada a Arena Pernambuco, que vai sediar os jogos da Copa do Mundo, uma loja de eletrodomésticos foi saqueada. Cerca de 50 pessoas invadiram o local e levaram TVs, celulares, eletrodomésticos e dezenas de outros produtos. Quatro suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Camaragibe, cidade vizinha.

Nos municípios de Abreu e Lima e Paulista, localizado ao Norte da RMR, a madrugada foi de tensão. Depois de mais de 150 lojas terem sido saqueadas nas duas cidades durante o período mais crítico da paralisação (noite e madrugada da última quarta para quinta-feira) os comerciantes locais apelaram para a contratação de seguranças privados em larga escala. Não houve registro de novos saques nas últimas 12 horas na região.

Na manhã desta sexta-feira pelo menos quatro ocorrências de tentativas e assaltos foram registradas na Zona Norte da cidade. No bairro dos Aflitos, assaltantes tentaram roubar uma van escolar e foram impedidos por populares. Minutos depois policiais miliares chegaram ao local e prenderam um dos suspeitos. No bairro de Casa Forte uma padaria e uma farmácia foram roubadas logo que abriram as portas, por volta das 8h. Os assaltantes rederam os funcionários que abriram os estabelecimentos, roubando produtos das lojas e pertences dos mesmos. Um posto de gasolina no bairro de Campo Grande também foi assaltado por dois homens em uma moto. O Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu 13 corpos na RMR desde a noite da quinta-feira até às 7h da manhã desta sexta.

Acordo. Após três dias de pânico, bombeiros e policiais militares de Pernambuco decidiram encerrar a greve na noite desta quinta-feira, 15. Em assembleia, a categoria aceitou a proposta do governo de incorporar a gratificação por risco de vida ao salário. A remuneração passa de R$ 1,9 mil para R$ 2,8 mil por mês - os militares pediam até 50% de aumento. A Força Nacional de Segurança teve de agir no Grande Recife em meio à onda de saques, arrastões, assaltos e homicídios, e fica nesta cidade ainda nesta sexta.