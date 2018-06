Com seis salas, Teatro da Funarte é reaberto na região central de São Paulo Na noite de ontem, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) reabriu suas instalações paulistanas, no bairro dos Campos Elísios, após reforma. Agora são seis espaços com programação regular de teatro, dança, artes visuais, música e oficinas culturais. Além da já conhecida Sala Guiomar Novaes - destinada a espetáculos musicais -, a Funarte ganhou duas salas para artes visuais, duas para artes cênicas - com arquibancadas pantográficas - e uma para realização de oficinas e ensaios de espetáculos. A reabertura contou com a apresentação de espetáculo de dança - Abaçaí, do Balé Folclórico de São Paulo -, a inauguração de uma exposição de arte - Da Rua: Que Pintura é Essa? - e o show Balangandãs, da cantora Ná Ozzetti. Além, claro, do tradicional coquetel.