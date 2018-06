Com umidade do ar em 20%, Brasília entra em alerta

Com a umidade relativa do ar em 20%, a região de Brasília, no Distrito Federal, entrou em situação de alerta, por volta das 14 horas desta sexta-feira, 23, segundo a Climatempo.

Pelos padrões da Organização Mundial da Saúde, o estado de alerta é caracterizado por níveis de umidade entre 13% e 20%. Porém, o ar pode ficar um pouco mais seco até o fim desta tarde.

A queda do teor de umidade no ar vem acontecendo gradualmente há duas semanas no Centro-Oeste e Sudeste do País, desde a passagem de uma grande massa polar que derrubou a temperatura.

O ar polar naturalmente seco e a diminuição da umidade ocorre sempre que este tipo de massa de ar passa por um lugar. Porém, com o maior aquecimento do ar que ocorreu nos últimos dias, o ar ficou ainda mais seco.

O centro desta massa de ar seco, que é a região mais forte do sistema, está justamente sobre a região de Brasília e do Estado de Goiás. A formação deste sistema impede que frentes frias cheguem a região para levar um pouco de chuva e aumentar a umidade.

Não há previsão de chuvas para a região de Brasília pelo menos até meados da semana que vem. O tempo permanece bem seco e quente e a umidade relativa poder ficar abaixo dos 20%.