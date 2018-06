Com volta às aulas, trânsito fica acima da média em SP No primeiro dia da Operação Volta às Aulas, realizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito na capital paulista era complicado, auxiliado pelo mau tempo, e acima da média. Às 9h30, a CET apontava índice de lentidão de 68 km - a média para o horário é de 55 km. Um pouco antes, às 9 horas, o índice era de 70 km, sendo que a média para o horário é de 53 km. Entretanto, às 8 horas o índice estava acima do dobro para a média do horário, de 26 km, com 66 km de congestionamento. Às 9h30, segundo a CET, o trânsito era mais lento na Radial Leste, no sentido centro, do viaduto Pires do Rio até a Avenida Vinte e Três de Maio, com 6,5 km de congestionamento. A Marginal do Pinheiros também apresentava complicações ao motorista. No sentido Interlagos, na pista expressa, da rodovia Castelo Branco até 1 km antes da Ponte Eusébio Matoso, havia 6,3 km de lentidão. Já na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, nas pistas local e expressa, da Ponte Aricanduva até a Ponte Jânio Quadros o motorista encontrava 4,2 km de congestionamento. Por fim, também na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte Freguesia do Ó, havia 3 km de lentidão. Vale lembrar que o rodízio municipal de veículos voltou a vigorar na segunda-feira. Nesta terça, placas de veículos com final 3 e 4 não podem circular no anel viário da capital entre o período das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas. O anel viário compreende as áreas das Marginais do Tietê e do Pinheiros, a Avenida dos Bandeirantes, a Avenida Afonso D´Esccragnole Taunay, o Complexo Viário Maria Maluf, a Avenida Tancredo Neves, a Avenida Juntas Provisórias, o Viaduto Grande São Paulo, a Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e a Avenida Salim Farah Maluf. A multa aos motoristas infratores do rodízio é de R$ 85,13, além de quatro pontos na carteira.