Comandante da PM garante reforço da segurança nas ruas O comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Eliseu Eclair, garantiu, durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 7, que na terça-feira, 8, todo efetivo estará nas ruas "para garantir que todo cidadão consiga ir ao trabalho ou à escola com tranqüilidade". Ele também pediu para que a população mantenha a rotina normal, apesar da terceira onda de ataques atribuída à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Eclair afirmou que carros da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também irão reforçar os principais corredores e terminais de ônibus da capital. "A polícia vai estar presente como sempre esteve. Esse é o nosso compromisso. É o meu compromisso como comandante", afirmou. Eclair disse ainda que policiais à paisana estarão nos ônibus e que esta medida também deverá ser adotada nos municípios da Grande São Paulo, como Osasco, Guarulhos e outras cidades do ABC paulista. "Tenho certeza que responsáveis pelos novos atentados serão presos", disse Eclair. O coronel acredita que os ataques criminosos devem ocorrer até as próximas eleições de outubro. Segundo ele, é possível essa previsão "por causa das escutas telefônicas recebidas polícias Civil e Federal". Eclair pediu para a população denunciar ações criminosas através dos telefones 181 ou 190.