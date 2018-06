Comandante reage a assalto e é assassinado no Rio O comandante do 13º BPM (Praça Tiradentes), tenente-coronel Alexandre Siqueira de Andrade, de 43 anos, morreu na madrugada de sábado após reagir a um assalto no bairro de Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro. Andrade chegou a trocar tiros com dois bandidos que tentaram roubar seu carro, e matou um deles. Após sair do trabalho, o tenente-coronel voltava para sua casa, no bairro do Méier, zona norte do Rio de Janeiro, quando, por volta das 21h, foi abordado por dois bandidos armados na altura da Rua Vieira Ferreira. Os ladrões anunciaram o assalto, mas Andrade, que também estava armado, reagiu. Houve troca de tiros entre os criminosos e o comandante, que estava acompanhado de seu motorista. Um dos bandidos, identificado como Márcio Gomes, de 25 anos, foi baleado, mas o outro conseguiu escapar. Andrade e seu motorista perseguiram o ladrão baleado que, mesmo ferido, conseguiu fugir por uma boa distância até invadir o galpão da empresa de ônibus Costa Verde. O comandante havia pedido reforço ao 22º Batalhão da Polícia Militar (Maré) e várias viaturas chegaram ao local e cercaram o prédio. O criminoso foi localizado no teto do galpão pelo próprio comandante. Houve outra troca de tiros, e o ladrão foi novamente baleado. Segundo o Relações Públicas da Polícia Militar, tenente-coronel Rogério Seabra, quando Andrade se aproximou para dar voz de prisão ao criminoso, o bandido agarrou o comandante e os dois caíram do prédio, de uma altura de sete metros. O comandante sofreu traumatismo craniano. Ele e bandido, também ferido, foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas ambos não resistiram aos ferimentos e morreram durante a madrugada. Muito emocionado, o tenente-coronel Seabra lamentou a morte do comandante, que era seu amigo. "Ele foi meu ´veterano´ na Academia", contou. "Tem uma frase da Canção do Policial Militar, que diz que ´Em cada soldado tombado/Mais um sol que nasce no céu do Brasil´. Foi uma perda lamentável", afirmou, acrescentando que Andrade deixa uma viúva e uma filha de 12 anos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).