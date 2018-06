Comando da CPI quer divulgar gravações de voz da caixa-preta

O relator e o presidente em exercício da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Apagão Aéreo defendem que sejam tornadas públicas as gravações de diálogo entre pilotos e torre de comando, que ficaram na caixa-preta do Airbus 320 da TAM, que chocou-se um terminal de carga da empresa. Mas os parlamentares querem que sejam mantidos em segredo os dados do computador de bordo, que também são gravados na caixa-preta. O vice-presidente, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), diz ser favorável à divulgação do material da caixa-preta que não necessita de decodificação: a voz. "Do material que exige interpretação de técnicos, devemos esperar, para que não se tire conclusões precipitadas", afirmou, em entrevista coletiva à imprensa, antes da reunião secreta da CPI que vai decidir sobre o assunto. O relator Marco Maia (PT-RS) tem a mesma opinião de Cunha. "Os dados que são factuais e que representam a realidade não têm porque não serem divulgados. Mas os que precisam de melhor análise e que sejam contributivos para se chegar a uma melhor reflexão do que ocorreu no acidente só podem ser divulgadas a partir de análises técnicas". (Com informações da Agência Brasil)