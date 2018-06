Depois da vitória apertada para continuar no governo do Estado, o tucano Teotônio Vilela Filho (foto) deve começar as mudanças em seu governo pela pasta da Defesa Social. O delegado federal Paulo Rubim deve deixar o cargo a partir de janeiro de 2011. O nome do substituto ainda não está definido, mas um dos mais cotados é o do petista José Pinto de Luna, visto como o mais adequado ao perfil que Vilela deseja.