Combate ao crime está na pauta de terça-feira O ministro da Justiça, Luiz Barreto, e o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, general Paulo Uchôa, estão entre os convidados para a audiência pública da próxima terça-feira na Câmara dos Deputados. Na pauta, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado debaterá as Ações integradas na prevenção ao uso de drogas e violência, que inclui a atual situação do sistema penitenciário nacional, os projetos de enfrentamento à criminalidade e as ações sociais do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).