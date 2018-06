Começa a entrevista de Cristovam Buarque ao Grupo Estado O candidato do PDT à Presidência, Cristovam Buarque, convidado desta sexta-feira do ciclo de entrevistas Eleições 2006 no Estadão já está sendo sabatinado no anfiteatro do jornal "O Estado de S.Paulo". O pedetista é o segundo presidenciável a participar da série que pretende entrevistar os quatro primeiros colocados na corrida presidencial. O ciclo de entrevistas começou com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, na última quarta-feira. Na platéia, jornalistas de diversas mídias e leitores e assinantes do Estadão e do Jornal da Tarde. Entre os jornalistas encarregados da entrevista estão Dora Kramer, José Márcio Mendonça, Elizabeth Lopes, Sonia Racy, Luiz Henrique Fruet, Filomena Salemme, Daniel Galvão, Celso Ming, José Nêumanne Pinto, Daniel Piza, Suely Caldas, Jander Ramon, Denilson Azzoni, Josué Leonel e Sérgio Santos. A mediação é do jornalista Roberto Godoy. A entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Portal Estadão e Rádio Eldorado. Os candidatos ao governo estadual participarão das entrevistas na próxima semana, na seguinte ordem: Aloizio Mercadante (PT), Orestes Quércia (PMDB) e José Serra (PSDB). Os interessados em acompanhar as próximas entrevistas deverão inscrever-se por meio do Portal do Estadão (www.estadao.com.br/eventos/presidente2006 ou www.estadao.com.br/eventos/governadorsp2006). As inscrições serão confirmadas pela equipe do portal após o envio do e-mail e não serão aceitas por telefone. Os internautas e leitores poderão participar com perguntas enviadas no ato da inscrição.