Começa a tradicional festa da Achiropita A Festa de Nossa Senhora Achiropita começou ontem com novidades: o lançamento de um CD com as músicas tradicionais italianas, embaladas pela banda Felice Itália e pelas vozes dos tenores Armando e Nino Valsane (R$ 10). Rua 13 de Maio, 478, Bela Vista, Tel.: 3283-1294; das 17h30 às 22h30; entrada para a cantina: R$ 20.